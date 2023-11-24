У центрі Дубліна 23 листопада спалахнули антиміграційні протести. Вони почались у відповідь на інцидент, коли чоловік із ножем напав на людей та травмував 3 дітей.

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Постраждалі отримали допомогу

Поліція Ірландії повідомила, що дівчинка, яку поранив чоловік, отримувала невідкладну медичну допомогу в лікарні Дубліна після нападу. Невдовзі після цього оголошення щонайменше 100 людей вийшли на вулиці, деякі були озброєні металевими прутами та закривали обличчя.

Для стримання протесту понад 400 офіцерів були направлені в центр Дубліна, щоб стримати заворушення, які, за їх словами, були "викликані невеликою групою бандитів".

Відбулися сутички з поліцейськими, коли деякі демонстранти запускали фаєри, а інші хапали стільці та табурети біля барів і ресторанів.

Протести в Ірландії: що відомо