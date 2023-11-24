У центрі Дубліна 23 листопада спалахнули антиміграційні протести. Вони почались у відповідь на інцидент, коли чоловік із ножем напав на людей та травмував 3 дітей.
Дивіться також Дружини мобілізованих росіян вийшли на перший мітинг у Москві, – розвідка Британії
Постраждалі отримали допомогу
Поліція Ірландії повідомила, що дівчинка, яку поранив чоловік, отримувала невідкладну медичну допомогу в лікарні Дубліна після нападу. Невдовзі після цього оголошення щонайменше 100 людей вийшли на вулиці, деякі були озброєні металевими прутами та закривали обличчя.
Для стримання протесту понад 400 офіцерів були направлені в центр Дубліна, щоб стримати заворушення, які, за їх словами, були "викликані невеликою групою бандитів".
Відбулися сутички з поліцейськими, коли деякі демонстранти запускали фаєри, а інші хапали стільці та табурети біля барів і ресторанів.
Протести в Ірландії: що відомо
- У Дубліні 23 листопада чоловік напав з ножем на людей, внаслідок чого сильно травмував 3 дітей. Після цього інциденту по всій країні почалися масштабні протести. Ці мітинги проходять як в ірландській столиці, так і в інших містах країни. Крім того, вже почалися перші сутички протестувальників з поліцією.
- За попередніми даними, нападником міг бути чоловік, що приїхав в Ірландію з Алжиру. Його 23 листопада
- Зрештою у мережі з'явилися відео, де люди почали бити вітрини магазинів і намагатися туди проникнути. Очевидці також кажуть і про перші пограбування в ірландській столиці.вже затримали поліцейські.