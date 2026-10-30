Водометы, столкновения и баррикады: десятки тысяч человек вновь вышли на протесты в Италии

В Италии 30 октября десятки тысяч граждан вышли на улицы Рима, Турина, Милана и других городов из-за роста стоимости жизни. В некоторых регионах акции переросли в столкновения с силовиками и поджоги мусорных баков.

Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Что известно о протестах в Италии

К массовым демонстрациям присоединились студенты, фермеры, водители грузовиков и рабочие различных отраслей, которые также требуют остановить рост военных расходов.

Хотя во многих населенных пунктах шествия носили мирный характер, в Турине правоохранителям пришлось применить спецсредства после попытки митингующих приблизиться к ограждениям безопасности возле префектуры.

Перед городской мэрией участники беспорядков опрокинули несколько контейнеров с навозом, после чего полиция оттеснила толпу с помощью водомета.



Протесты в Италии / Фото ANSA

Неспокойно было и в районе Венеции – городке Местре, где участники марша попытались силой прорваться через установленные блокпосты. В результате столкновений семеро полицейских получили порезы, ушибы и легкие телесные повреждения.

В столице Италии активисты организовали шествие возле Колизея, где заявили о намерении разбить палатки и остаться на выходные. Демонстранты также перекрыли столичные улицы мусорными баками и подожгли их.

Студенческие колонны в Милане на полтора часа полностью парализовали движение по кольцевой автодороге, прежде чем вернуться в центральные кварталы.



Протесты в Италии / Фото ANSA

В портовом городе Генуя день начался с блокирования ворот Альбертацци с помощью горящих дымовых шашек и больших автомобильных шин. Активисты выступили против использования логистической инфраструктуры для перевозки вооружения и призвали почтить память моряков, погибших в зонах конфликтов.

Напомним, что в Италии продолжаются антиправительственные выступления с середины октября, когда после столкновений в Милане задержали более двухсот человек, а власти привели военные подразделения в состояние готовности. Впоследствии демонстрации повторились в ряде городов, вынудив силовиков вновь прибегнуть к спецсредствам.

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто связал уличное насилие с попытками внешнего гибридного давления на западные страны. По информации агентства Bloomberg, спецслужбы получили поручение выяснить возможную роль иностранных провокаторов в разжигании этих беспорядков.