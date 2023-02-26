В ISW проанализировали "скромные" протесты россиян к годовщине вторжения в Украину

В годовщину вторжения России в Украину в стране-агрессорке задержали более 50 человек, вышедших на антивоенные митинги. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Отмечают, что по данным независимых российских СМИ, за антивоенные демонстрации задержали 54 человека.

Смотрите также В годовщину вторжения россияне по всей России выходят на протесты: их задерживает полиция

Как в ISW оценивают митинги в России

Аресты свидетельствуют о том, что протесты были гораздо меньше по масштабу, чем раньше во время войны, поскольку российские власти задержали 1800 человек в первый день войны и почти 5000 6 марта 2022 года, – отмечают аналитики ISW.

Российский милблогер Анатолий Несмиян заявил, что российские власти арестовали только 18 человек на антивоенной демонстрации 25 февраля в Санкт-Петербурге по сравнению с 500 25 февраля 2022 года.

В ISW заявляют, что протесты заслуживают внимания тем, что они вообще состоялись, а не их масштабом, учитывая сильное давление Кремля.

Что известно о митингах в России

Напомним, что антивоенные демонстрации прошли в 14 городах России 24 февраля. Россияне выходили с плакатами "За мир", "Хватит молчать", "Извини, Украина". Их всех задерживает полиция.

Многих правоохранители со временем отпускают без протоколов. Это лишь доказывает тот факт, что если бы россияне вышли на массовые митинги, всех бы не посадили. Это только метод устрашения Кремля.

Другим же они выписывают протоколы о неповиновении сотрудникам полиции, о "дискредитации" армии, а также о нарушение ковидных ограничений.

В городе Викса Нижегородской области на пикет с плакатом "Мир - Украина. Солдат - домой" вышел местный депутат Дмитрий Мочалин, его задержали.