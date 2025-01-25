Фицо отрицает, что его правительство хочет выйти из ЕС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Aktuality.

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В чем Фицо обвиняет протестующих

Фицо отказался уходить в отставку, несмотря на требования десятков тысяч протестующих, которые вышли на улицы в пятницу. Он подчеркнул, что смена правительства возможна только через парламентские выборы.

Он несколько раз заявил, что протестующих обманули организаторы. Его правительство не планирует выход из ЕС.

Здесь придумывается история, которая является обманчивой. Что нам нужно вывести людей на улицы, чтобы не допустить выхода Словакии из ЕС. Любой компетентный человек знает, что правительство никогда не делало ни одного шага, который бы поставил под угрозу членство в ЕС,

– сказал премьер-министр.

Фицо выразил непонимание, почему украинцы, которые составляют, по его утверждениям, треть протестующих, выступают против словацкого правительства.

"Я не понимаю, почему украинцы должны ругать словацкое правительство", – сказал он.

Напомним, в Словакии прошли массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Роберта Фицо, охватившие около 30 городов страны, включая столицу Братиславу. По оценкам организаторов, только в столице было до 60 тысяч человек. Это является одной из крупнейших акций протеста в современной истории Словакии.