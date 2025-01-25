Фіцо заперечує, що його уряд хоче вийти з ЄС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Aktuality.

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У чому Фіцо звинувачує протестувальників

Фіцо відмовився йти у відставку, попри вимоги десятків тисяч протестувальників, які вийшли на вулиці в п’ятницю. Він наголосив, що зміна уряду можлива лише через парламентські вибори.

Він кілька разів заявив, що протестувальників обманули організатори. Його уряд не планує вихід з ЄС.

Тут вигадується історія, яка є оманливою. Що нам потрібно вивести людей на вулиці, щоб не допустити виходу Словаччини з ЄС. Будь-яка компетентна людина знає, що уряд ніколи не робив жодного кроку, який би поставив під загрозу членство в ЄС,

– сказав прем'єр-міністр.

Фіцо висловив нерозуміння, чому українці, які складають, за його твердженнями, третину протестувальників, виступають проти словацького уряду.

"Я не розумію, чому українці мають сварити словацький уряд", – сказав він.

Нагадаємо, у Словаччині відбулися масові протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Роберта Фіцо, що охопили близько 30 міст країни, включаючи столицю Братиславу. За оцінками організаторів, лише у столиці було до 60 тисяч людей. Це є однією з найбільших акцій протесту у сучасній історії Словаччини.