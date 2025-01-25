Фіцо стверджує, що це нібито ніколи не станеться. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Aktuality.sk.

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Фіцо вважає, що Україна втратить третину території

Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що Україна у "жахливому стані".

"Вона (Україна – 24 Канал) сьогодні у жахливому стані та залежить від допомоги всього світу", – заявив Фіцо.

Політик також вважає, що після перемовин між Росією і США Україна нібито втратить третину території. Окрім того, на українській території будуть іноземні війська, і вона "ніколи не вступить в НАТО".

Фіцо, до слова, продовжує "вирішувати" питання України, попри те, що у самого з'явилися проблеми у країні. Там близько 100 тисяч людей вийшли на протести проти словацької влади.

Вони вимагали відставки прем'єра, однак, той самовпевнено заявив, що у відставку не збирається.