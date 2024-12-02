Ночь протестов в Тбилиси: силовики применяли водометы, газ, среди задержанных – лидер оппозиции

В Грузии уже несколько дней продолжаются протесты из-за замораживания новой властью евроинтеграции страны. Ночь на 2 декабря в Тбилиси также прошла неспокойно: силовики применяли против людей водометы и газ.

Также во время грузинских протестов этой ночью есть задержанные протестующие, среди которых – один из лидеров оппозиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sova.

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В Тбилиси прошли аресты участников протестов

Протесты в Тбилиси продолжались с вечера. Спецназовцы заливали слезоточивым газом и водометами людей. Те же отстреливаться фейерверками, бросались камнями и брусчаткой.

Протесты в Тбилиси: смотрите видео

Несколько задержаний полиция провела показательно на камеру без избиения.

Задержание в Тбилиси: смотрите видео

Силовики задерживают протестующих в Тбилиси: смотрите видео

Известно, что среди задержанных этой ночью был один из лидеров оппозиционной коалиции "За перемены" Зураба Гирчи Джапаридзе.

Он вместе с другими протестующими имел словесную перепалку с полицией. Люди перекрыли дорогу урной для мусора, что вызвало сопротивление полиции.

После этого и были арестованы несколько человек, среди которых был Джапаридзе.

Задержания продолжались до утра – некоторых протестующих арестовывали на проспекте Руставели, что у здания правительства, некоторых – за несколько километров оттуда, а других в метро.

Люди убегают от силовиков в Тбилиси: смотрите видео