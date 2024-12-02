Також під час грузинських протестів цієї ночі є затримані протестувальники, серед яких – один з лідерів опозиції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sova.
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У Тбілісі пройшли арешти учасників протестів
Протести у Тбілісі тривали з вечора. Спецпризначенці заливали сльозогінним газом та водометами людей. Ті ж відстрілюватися феєрверками, кидалися камінням та бруківкою.
Протести у Тбілісі: дивіться відео
Декілька затримань поліція провела показово на камеру, без побиття.
Затримання у Тбілісі: дивіться відео
Силовики затримують протестувальників у Тбілісі: дивіться відео
Відомо, що серед затриманих цієї ночі був один із лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе.
Він разом з іншими протестувальниками мав словесну перепалку з поліцією. Люди перекрили дорогу урною для сміття, що викликало спротив поліцейських.
Після цього й було арештовано декількох осіб, серед яких був Джапарідзе.
Затримання тривали до ранку – деяких учасників протесту арештовували на проспекті Руставелі, що біля будівлі уряду, декого – за декілька кілометрів звідти, а інших у метро.
Люди втікають від силовиків у Тбілісі: дивіться відео