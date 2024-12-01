На недільний протест у грузинській столиці вийшли тисячі людей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ.

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Яка ситуація у Грузії

Грузини уже традиційно збираються біля будівлі парламенту. Акції протесту також проходять у Батумі, Кутаїсі та інших грузинських містах.

Тим часом представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас попередила грузинську владу про "прямі наслідки", якщо протестувальників будуть розняти. Свої наслідки також матиме рішення заморозити переговори щодо вступу країни до ЄС.

Опозиційні телеканали Грузії заявили, що готові у прямому ефірі давати можливість виступати президентці Саломе Зурабішвілі, лідерам опозиційних та цивільних рухів.