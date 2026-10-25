В Тель-Авиве вспыхнула масштабная акция протеста против Нетаньяху

В субботу, 24 октября, тысячи людей вышли на антиправительственную акцию в Тель-Авиве. Протест состоялся за три дня до всеобщих выборов в Израиле, которые в значительной степени определят политическое будущее премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Акцию организовал совет "Октябрьское движение", основанный семьями погибших и заложников, которых боевики ХАМАС захватили во время нападения 7 октября 2023 года, пишет AFP.

Почему тысячи людей вышли на протест против Нетаньяху?

Расследование нападения ХАМАС

Участники протеста требуют независимого расследования того, почему израильские службы безопасности не смогли предотвратить нападение.

На демонстрацию пришли лидеры четырех крупнейших оппозиционных партий. Среди них был Гади Айзенкот, бывший начальник Генштаба израильской армии, который соперничает с Нетаньяху за поддержку избирателей.

Израильская оппозиция и общественные организации уже несколько лет добиваются создания независимой государственной комиссии для расследования провалов, которые позволили ХАМАС совершить нападение 7 октября 2023 года.

Правительство Нетаньяху отказывается создавать такую комиссию. Вместо этого оно предлагает сформировать орган, половину членов которого будет назначать правящая коалиция, а другую половину – оппозиция.

Лидеры оппозиции не согласны с таким подходом и заявили, что будут бойкотировать комиссию, состав которой будут определять политики.

В день протеста полиция также сообщила о задержании подозреваемого в нападении на охрану публичного лица. Израильские СМИ уточнили, что речь шла о бывшем премьер-министре и лидере оппозиции Нафтали Беннете.

Угроза изоляции и проблемы в экономике

Накануне выборов Нетаньяху заявил, что из-за международной изоляции Израиля стране, возможно, придется создать альтернативную цифровую экономику.

Он также предупредил, что многомиллиардная военная помощь от США не будет поступать бесконечно.

Справка: Изоляция Израиля усилилась на фоне войны в Газе, Ливане и Иране, а также роста насилия на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Великобритания и несколько других стран ввели ограничения на товары из израильских поселений на Западном берегу. Это произошло в ответ на нападения поселенцев на палестинцев и расширение поселений при поддержке правительства Нетаньяху.

Заявления премьера подверглись критике со стороны оппозиционных политиков. Гади Айзенкот иронично назвал предлагаемую цифровую валюту "bbCoin", сыграв на прозвище Нетаньяху – Биби.

Бывший премьер-министр Яир Лапид также заявил, что политика Нетаньяху может привести к санкциям, отсутствию соглашения о безопасности с США и серьезным проблемам для израильской экономики.