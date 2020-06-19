Кремль и протесты в Украине: кто и почему будет раздувать волну недовольства
Протесты в Украине не будут масштабными, но их будет больше. По определенным причинам возможно обострение ситуации.
Об этом 24 каналу рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.
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Масштабных протестов не будет, поскольку отсутствует подъемная волна недовольства, чем бы могли воспользоваться разные политические силы. В частности и прокремлевские. Худшее, что может произойти – пролиться кровь, на почве конфликта, улицы и полиции. На Банковую может прийти не более тысячи человек, произойдет столкновение, кто-то кого-то неправильно ударит, и мгновенно обострится ситуация в стране,
– считает Виктор Небоженко.
Кремль поднимает ставки
Кроме того, отмечает эксперт, уличные протесты может подогреть Кремль. В России провалилось несколько объектов в отношении Украины. Конститутивный совет на минских переговорах с участием представителей оккупационной власти. Так называемая Национальная платформа примирения Сивохо.
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Попытки России втюхать сепаратистский Донбасс в Украину провалились. Кремль поднимает ставки и начинает давить со стороны улицы. А поднять националистов Кремлю так же легко, как и пророссийские силы. Например, Шария. И те, и другие легко ведутся на провокации,
– отмечает Небоженко.
Он добавляет: улица – один из инструментов украинских политиков. Сейчас этот инструмент активно использует глава МВД Аваков. Чиновник может вывести огромное количество людей на улицу. С другой стороны, как глава полиции, Аваков может эти протесты нейтрализовать. Соблазнительный механизм политического долголетия. Это, убежден политолог, очень опасная ситуация.
Что известно об акциях протеста
- 17 июня на улице Банковой возле Офиса президента Зеленского прошло несколько массовых акций. В частности, протестовали сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария, которые требовали у президента защиты от нападений. И националистические организации – С14, которые пообещали "вылечить шариевцев".
- Националисты совершили попытку пройти к "шариевцав", но полиция не допустила этого, применив силу и слезоточивый газ.
- Колонна отправилась сначала к зданию МВД, а впоследствии к дому Владимира Зеленского. Впоследствии акция завершилась, активисты разошлись.
- Задержали 15 человек, которых впоследствии отпустили. Полиция начала служебное расследование.
- После акций националисты и сторонники Шария встретились в метро, где вспыхнула серьезная драка. Правоохранители задержали 2 человек.