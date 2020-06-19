Протесты в Украине не будут масштабными, но их будет больше. По определенным причинам возможно обострение ситуации.

Об этом 24 каналу рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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Масштабных протестов не будет, поскольку отсутствует подъемная волна недовольства, чем бы могли воспользоваться разные политические силы. В частности и прокремлевские. Худшее, что может произойти – пролиться кровь, на почве конфликта, улицы и полиции. На Банковую может прийти не более тысячи человек, произойдет столкновение, кто-то кого-то неправильно ударит, и мгновенно обострится ситуация в стране,

– считает Виктор Небоженко.

Кремль поднимает ставки

Кроме того, отмечает эксперт, уличные протесты может подогреть Кремль. В России провалилось несколько объектов в отношении Украины. Конститутивный совет на минских переговорах с участием представителей оккупационной власти. Так называемая Национальная платформа примирения Сивохо.

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Попытки России втюхать сепаратистский Донбасс в Украину провалились. Кремль поднимает ставки и начинает давить со стороны улицы. А поднять националистов Кремлю так же легко, как и пророссийские силы. Например, Шария. И те, и другие легко ведутся на провокации,

– отмечает Небоженко.

Он добавляет: улица – один из инструментов украинских политиков. Сейчас этот инструмент активно использует глава МВД Аваков. Чиновник может вывести огромное количество людей на улицу. С другой стороны, как глава полиции, Аваков может эти протесты нейтрализовать. Соблазнительный механизм политического долголетия. Это, убежден политолог, очень опасная ситуация.

Что известно об акциях протеста