Протести в Україні набудуть масштабними, але їх буде більше. За певних причин можливе загострення ситуації.

Про це 24 каналу розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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Масштабних протестів не буде, оскільки відсутня підйомна хвиля невдоволення, чим би могли скористатися різні політичні сили. Зокрема і прокремлівські. Найгірше, що може статися – пролитися кров на ґрунті конфлікту вулиці і поліції. На Банкову може прийти не більше тисячі осіб, відбудеться зіткнення, хтось когось неправильно вдарить, і миттєво загостриться ситуація в країні,

– вважає Віктор Небоженко.

Кремль піднімає ставки

Крім того, наголошує експерт, вуличні протести може підігріти Кремль. У Росії провалилося кілька проєктів щодо України. Конститутивна рада на мінських переговорах за участю представників окупаційної влади. Так звана Національна платформа примирення Сивохо.

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Спроби Росії втюхати сепаратистський Донбас в Україну провалилися. Кремль піднімає ставки і починає тиснути з боку вулиці. А підняти націоналістів Кремлю так само легко, як і проросійські сили. Наприклад, Шарія. І ті, і інші легко ведуться на провокації,

– зауважує Небоженко.

Він додає: вулиця – один з інструментів українських політиків. Наразі цей інструмент активно використовує глава МВС Аваков. Чиновник може вивести величезну кількість людей на вулицю. З іншого боку, як глава поліції, Аваков може ці протести нейтралізувати. Спокусливий механізм політичного довголіття. Це, переконаний політолог, дуже небезпечна ситуація.

Що відомо про акції протесту