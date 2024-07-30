Ситуация в Венесуэле и несколько "но"

В Венесуэле состоялись выборы президента. Проведение этой электоральной кампании с допуском оппозиции было условием компромисса США с Николасом Мадуро.

Нерешенный кейс Венесуэлы

До этого революция под руководством признанного и.о. президента Хуана Гуайдо фактически завершилась пшиком. Сначала в Национальной Ассамблее Венесуэлы сменился руководитель и должность спикера занял Луис Парра, кстати, также представитель античавесовских сил. Для справедливости стоит заметить, что по процедуре голосования были вопросы. Однако уже в конце 2020 года в части государств ЕС открыто начали говорить, можно ли называть Гуайдо "президентом".

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После этого были местные выборы 2021 года, на которых оппозиция, которая набирала до этого более 45% голосов и контролировала 5 штатов на уровне губернаторов и парламентов, скатилась до трех и по мерам упала с 59 до 37 позиций.

Но Гуайдо жил своей жизнью "президента", ездил по европейским и американским столицам, говорил о демократии. Завершилась эта эпопея тем, что 30 декабря 2022 года "законодательное собрание" (протопарламент созданный Гуайдо) 72 голосами из 104 отправляет "президента" на покой. Тот не согласился.

Тем временем кейс Венесуэлы остается нерешенным, а в Европе продолжается российско-украинская война. Для замены части российской нефти есть идея использовать венесуэльскую. Если, конечно, Мадуро пойдет на компромиссы.

Мадуро нарушил договоренности

В Боготе (Колумбия) созывается конференция, которая организуется под эгидой группы Лима (группа американских государств, создана для решения венесуэльского кризиса – основные инициаторы и исполнители политики изоляции режима Мадуро). На конференцию пытается поехать Гуайдо. Но его задерживают колумбийские власти и депортируют в США. Показательно, что американские наблюдатели на конференции не имеют ничего против.

Далее в течение нескольких месяцев вырабатывается компромисс – Мадуро пропускает оппозиционных кандидатов на выборы в обмен на постепенное смягчение санкций.

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В процессе подготовки электоральной кампании и выдвижения кандидатов последовательно дисквалифицировали (не допустили к выборам) кандидатов от всех крупных демократических партий, которые сохранили представительство в Национальной Ассамблее. Остался 74-летний Эдмундо Гонсалес, выдвинутый созданным в 2021 году (под руководством Гуайдо) альянсом "Единая платформа".

Далее, собственно, голосование, где власти объявили, что Мадуро набрал 51%. Часть экзитполов дает результаты его проигрыша, говоря, что показатели Гонсалеса около 60%.

Что будет после протестов

Начинаются протесты. И вот на этом этапе есть свои "но".

Режим ослабления санкций против Венесуэлы выгоден для ряда европейских и американских компаний. Он выгоден и политически.

Сохранение изоляции Венесуэлы ведет к усилению позиции КНР в стране. А это, на минуту, Южная Америка, которую раньше называли "задний двор США".

Возвращение к изоляции равносильно второму признанию неэффективности политики на венесуэльском направлении. Прежде всего со стороны США.

С другой стороны протесты достаточно массовые. Экономический кризис, санкции и изоляция надоели населению. Мадуро не предлагает механизмов трансформации страны, говоря о наследии великой Боливарианской революции и о "тракторе и водке". К тому же успешно эксплуатирует тезис защитника интересов (и тут стоит вспомнить пограничные конфликты за суверенитет над территорией Гаяна – и Эссекибо).

Но оппозиция как таковая тоже находится в кризисе, прежде всего организационном. Внешние игроки не предлагают той помощи, которая была раньше.

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И вот здесь подходим к финалу, или классики "реальной политики". Если Мадуро подавит протесты без человеческих жертв и появления большого количества политзаключенных, он будет править дальше уже не как узурпатор, а как президент Венесуэлы.

Если окружение Мадуро потеряет контроль над процессами в стране, то возможны очередные "переговоры о кризисе" и почетный компромисс для старых элит.

Победа протестов? Она тоже возможна, но при условии, если Мадуро пойдет путем репрессий (массовых) и при этом не удержит ситуацию. А оппозиция продемонстрирует способность к самоорганизации и договороспособности. Тогда народ Венесуэлы поздравят с победой демократии.

В настоящее время многое в руках Мадуро. Он понимает, что внешние факторы работают на него. По крайней мере ближайшие месяцы.