Несут смерть и дестабилизацию, – Зеленский о возможном присутствии вагнеровцев в Венесуэле

Венесуэлу охватили протесты после объявления Николаса Мадуро победителем выборов, к подавлению которых, вероятно, привлекли вагнеровцев. На это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он назвал вагнеровцев головорезами. А также отметил, что их присутствие рядом с правительственными войсками Венесуэлы вызывает беспокойство.

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Россия бесстыдно вмешивается в дела других государств

Политолог Джейсон Джей Смарт 1 августа опубликовал видео, на котором видно, как вагнеровцы помогают венесуэльским войскам остановить протесты.

Отношения между Россией, Ираном, Венесуэлой и Северной Кореей являются тесными. Поражение России в Украине и Мадуро в Венесуэле станет катастрофой для других диктатур,

– написал он.

Президент Зеленский отметил, что сообщения о присутствии российских наемников "Вагнера" в Венесуэле вместе с правительственными войсками вызывают беспокойство.

Куда бы ни шли эти головорезы, они несут смерть и дестабилизацию,

– отметил глава государства.

Он назвал этот факт "ярким примером бесстыдного вмешательства России в дела других стран", а также – ее стремлением посеять хаос по всему миру.

"Видим, что народ Венесуэлы переживает очень тяжелые времена. И единственный выход – это проведение мирных и демократических процедур, а не засылка убийц для дальнейшего обострения ситуации. Осуждаем применение силы против мирных протестующих и призываем всех уважать выбор народа. Настоящие лидеры не прячутся от собственного народа за спинами наемников", – осудил действия властей Венесуэлы Зеленский.

Вагнеровцы могут участвовать в подавлении протестов в Венесуэле: смотрите видео