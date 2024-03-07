Об этом 24 Каналу рассказал бывший член правительства Польши Петр Кульпа, заметив, что к протестам фермеров присоединился уже и политический фактор. Часть протестующих таки думает об экономических последствиях, а часть уже пытается дестабилизировать ситуацию на фоне выборов.

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Протесты будут, но все в конце концов завершится хорошо

Как отметил Кульпа, премьер-министр Дональд Туск хорошо "сыграл", когда начал говорить о закрытии границы с Украиной. Это повлияло на значительную часть польского агробизнеса, который заинтересован в сотрудничестве с Украиной. Им также невыгодны протесты на границе. А зерновой бизнес, из-за которого начался конфликт, составляет лишь небольшую составляющую.

Польский агробизнес сильно сотрудничает с украинским агробизнесом. К примеру, молочная продукция. Украина также быстро наращивает потенциал и получает выгоду из переработки,

– сказал Кульпа.

На политическом уровне в Польше уже есть понимание и определенные идеи решений, которые помогут решить эту ситуацию. Ведь и Польше, и Украине выгодно, чтобы весь конфликт перешел в цивилизованную сторону и в конце концов был полностью закрытым.

Правда, вероятнее всего, протесты и блокирование проезда пока и в дальнейшем будут продолжаться. Но есть понимание, что в конце концов этот долгий процесс таки перейдет к сотрудничеству. От этого выиграют все.

Протесты фермеров в Польше: коротко