Про це 24 Каналу розповів колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа, зауваживши, що до протестів фермерів долучився вже й політичний фактор. Частина протестувальників таки думає про економічні наслідки, а частина вже намагається дестабілізувати ситуацію на тлі виборів.

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Протести будуть, але все зрештою завершиться добре

Як наголосив Кульпа, прем'єр-міністр Дональд Туск добре "зіграв", коли почав говорити про закриття кордону з Україною. Це вплинуло на значну частину польського агробізнесу, який зацікавлений у співпраці з Україною. Їм також невигідні протести на кордоні. А зерновий бізнес, через який почався конфлікт, тут становить лише невелику складову.

Польський агробізнес сильно співпрацює з українським агробізнесом. До прикладу, молочна продукція. Україна також швидко нарощує потенціал та отримує вигоду з перероблювання,

– сказав Кульпа.

На політичному рівні у Польщі вже є розуміння та певні нариси рішень, які допоможуть вирішити цю ситуацію. Адже і Польщі, і Україні вигідно, аби увесь конфлікт перейшов у цивілізований бік і зрештою був повністю закритим.

Щоправда, найімовірніше, протести та блокування проїзду поки і надалі триватимуть. Але є розуміння, що зрештою цей довгий процес таки перейде до співпраці. Від цього виграють усі.

Протести фермерів у Польщі: коротко