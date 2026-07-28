Об этом пишет Общественное, "Новости.LIVE" и пользователи в соцсети Threads.
Как проходили митинги в поддержку Федорова в Украине 28 июля?
- Киев
В Киеве протестующие традиционно собрались напротив Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
Люди держат картонки с требованиями вернуть на должность главы Минобороны Михаила Федорова.
В Киеве 13-й день продолжаются протесты / Видео "Новости.LIVE"Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В столице во время митинга также спели гимн Украины, а рукой показали жест Тризуба, который в свое время демонстрировал Вячеслав Чорновил.
На митинге в Киеве пели гимн Украины / Видео с аккаунта @anastasiia.shv в соцсети Х
Также протестующие требовали назначить министром ветеранов человека, являющегося ветераном российско-украинской войны.
Картонки на митинге за Федорова в Киеве 28 июля / Фото из социальных сетей
Среди кричалок на акции были "Меняйте пленных, а не министров!", "Испортили – исправляйте!", "Одна единственная, соборная Украина!", "Федоров министр обороны!!" и другие.
- Днепр
Жители Днепра также тринадцатый день выходят на акцию протеста, требуя возобновления Михаила Федорова в должности министра обороны. К митингу, по предварительным данным, присоединились около ста человек.
Традиционно в начале акции участники развернули большой флаг Украины. Также уже традиционной минутой молчания участники акции почтили память погибших. В этот день ее посвятили жертвам теракта в Еленовке.
Протесты в Днепре 28 июля / Фото Общественного
Люди на митинг вышли с плакатами и отмечали, что стремятся быть услышанными.
- Львов
На митинг в поддержку Федорова вышли и львовяне. Традиционно акция прошла возле памятника Тарасу Шевченко, там собралось также около ста человек.
Во Львове люди собрались на митинг в поддержку Федорова / Фото с аккаунта @adcharm в соцсети Threads
Во время протеста люди спели гимн Украины.
Во Львове также спели гимн Украины во время митинга / Видео "Новости.LIVE"
Протест за Федорова во Львове 28 июля / Видео по аккаунту в соцсети Х
Также митинги прошли и в других городах нашей страны.
Акция против отставки Федорова в Хмельницком / Фото с аккаунта @vasyl_kaminskiy в соцсети Threads
Митинг в Каменском 28 июля / Фото с аккаунта @alina.drnk в соцсети Threads
Протест в Черкассах / Фото по аккаунту @asyqd.err в соцсети Threads
Люди также вышли на акцию протеста в Ровно / Фото с аккаунта @maronvafl в соцсети Threads
Харьков также приобщается к протестам / Фото Общественного
В Сумах люди вышли на акцию протеста за возобновление Федорова в должности министра обороны / Фото Общественного
В Ивано-Франковске около ста человек также вышли на митинг 28 июля / Фото Общественного
В Николаеве более 20 человек приняли участие в акции протеста в поддержку Федорова / Фото Общественное
Напомним, "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники писало, что команда Владимира Зеленского рассчитывает на постепенное угасание протестов в поддержку Михаила Федорова , его возвращать в Минобороны не планируют. Собеседники издания говорят, что президент считает историю с руководством Минобороны завершенной.