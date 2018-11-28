Протесты "евробляхеров": в Украине разблокированы все границы

Полностью разблокированы все подъездные пути, которые ведут к пунктам пропуска на западных границах Украины, перекрытые ранее владельцами авто на еврономерах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Сейчас работа всех пунктов пропуска на участке западной границы нормализована. Меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу участников международного движения сотрудники Госпогранслужбы осуществляют установленным порядком, – сообщили в МВД.

Напомним, участники акции на автомобилях с иностранной регистрацией блокировали подъездные пути к пунктам пропуска на участке западной границы. Из-за массовых протестов было осложнено движение транспорта на пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией.

Почему протестовали владельцы авто на еврономерах? 8 ноября Верховная Рада приняла закон про импорт и акцизы при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка.



На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. Поэтому владельцы авто на еврономерах прибегли к новым протестам и блокировали западные границы Украины.

Что предусматривает закон об авто на еврономерах: смотрите видео