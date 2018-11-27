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      Протесты "евробляхеров": известно на каких пунктах пропуска до сих пор затруднено движение

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      "Евробляхеры" блокируют украинские границы с другими государствами
      "Евробляхеры" блокируют украинские границы с другими государствами / auto-motive.info

      Из-за протестов владельцев автомобилей с иностранной регистрацией движение транспорта на пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией остается затруднённым.

      Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

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      Отмечается, что движение через пункты пропуска на государственной границе с Польшей "Шегени", "Краковец" и "Ягодин" – очень усложнено. Все же некоторые подъездные пути были разблокированы ночью и сегодня утром. Более того, пограничники предупреждают про ограниченное движение через пункты пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" – на границе со Словакией, и "Тиса" на границе с Венгрией.

      євробляхарі протести кордон ускладненний рухВладельцы автомоболей на иностранной регистрации блокируют границы с другими государствами // Фото: Государственная пограничная служба

      На пунктах пропуска создали ситуативные группы. Также в случае разблокирования этих направлений – готовы дополнительные наряды пограничников. Кроме того, в ведомстве добавили, что происходит постоянный обмен информацией с Нацполицией.

      євробляхери протести кордон Движение затруднено вследствие протестов "евробляхеров" // Фото: Государственная пограничная служба

      Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизе при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких автомобилей и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше автомобиль, тем больше таможенная ставка.

      На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов.

      Растаможка "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

      Чего требуют "евробляхари"?
      С 7 ноября под стенами Верховной Рады проходил протест владельцев автомобилей на иностранной регистрации. "Евробляхеры" требовали от нардепов принять законопроекты, которые снизят акциз на растаможку машин. В первом чтении соответствующие проекты закона были приняты еще в июле. 8 ноября Верховная Рада одобрил второй законопроект, касающийся ввоза в Украину автомобилей на еврономерах. Активисты и владелец "евроблях" остались недовольны нововведениями. Срок в полгода для растаможивания автомобилей на еврономерах водителей не удовлетворил. Также активисты требуют акцизную ставку не более 40%.

      Что предусматривает закон об автомобилях на иностранном регистрации: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Законодательство Авто Госпогранслужба протесты Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
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