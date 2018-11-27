Протести "Євробляхерів": відомо на яких пунктах пропуску досі ускладнений рух

Через масові протести власників автомобілів з іноземною реєстрацією рух транспорту на пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною залишається ускладненим.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

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Зазначається, що рух залишається дуже ускладненим через пункти пропуску на державному кордоні з Польщею – "Шегені", "Краківець" та "Ягодин". Все ж деякі під’їзні шляхи були розблоковані вночі та сьогодні вранці. Більше того, прикордонники попереджають про обмежений рух через пункти пропуску "Малий Березний" та "Ужгород" – на кордоні зі Словаччиною, та "Тиса", що на кордоні з Угорщиною.



Власники автомоболів на іноземній реєстрації блокують кордони з іншими державами// Фото: Державна прикордонна служба

На пунктах пропуску створили ситуативні групи. Також у разі розблокування цих напрямків – готові додаткові наряди прикордонників. Крім того, у відомстві додали, що відбувається постійний обмін інформацією з Нацполіцією.



Рух ускладнено внаслідок протестів "євробляхерів"// Фото: Державна прикордонна служба

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.



На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів.



Розмитнення "євроблях" за новим законом: як рахувати акцизний податок

Чого вимагають "євробляхарі"?З 7 листопада під стінами Верховної Ради відбувався протест власників автомобілів на іноземній реєстрації. "Євробляхарі" вимагали від нардепів ухвалити законопроекти, які знизять акциз на розмитнення машин. У першому читанні відповідні проекти закону були прийняті ще у липні. 8 листопада Верховна Рада схвалила другий законопроект, який стосується ввезення в Україну автомобілів на єврономерах. Активісти та власникі "євроблях" залишилися незадоволені нововведеннями. Термін у півроку для розмитнення авто на єврономерах водіїв не задовільнив. Також активісти вимагають акцизної ставки не більше 40%.

Що передбачає закон про автомобілі на іноземній реєстрації: дивіться відео