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      Протести "євробляхерів": в Україні розблоковані всі кордони

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      В Україні розблоковані всі пункти пропуску на західному кордоні
      В Україні розблоковані всі пункти пропуску на західному кордоні / Ілюстративне фото

      Повністю розблоковано всі під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску на західних кордонах України, перекриті раніше власниками авто на єврономерах.

      Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

      Читайте також: Протести "євробляхерів": яка сума щоденних збитків

      Зараз роботу усіх пунктів пропуску на ділянці західного кордону нормалізовано. Заходи прикордонного контролю й пропуску через державний кордон учасників міжнародного руху співробітники Держприкордонслужби здійснюють встановленим порядком,
      – повідомили в МВС.

      Нагадаємо, учасники акції на автомобілях з іноземною реєстрацією блокували під’їзні шляхи до пунктів пропуску на ділянці західного кордону. Через масові протести був ускладнених рух транспорту на пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною.

      Чому протестували власники авто на єврономерах? 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.

      На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. Тож власники авто на єврономерах вдалися до нових протестів і блокували західні кордони України.

      Що передбачає закон про авто на єврономерах: дивіться відео

       

      Теги: Міністерство внутрішніх справ Новини України Авто на єврономерах протести Транспорт Держприкордонслужба Авто
      Джерело: 24 канал
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