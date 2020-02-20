Протесты из-за возвращения украинцев из Уханя: медцентр Нацгвардии сделал заявление

В медицинском центре в Новых Санжарах заявили, что они готовы разместить всех украинцев и иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя – эпицентра коронавируса. Всего в Украину 20 февраля прибыли 48 украинцев и 27 иностранцев. В Новых Санжарах они должны отбыть 14-дневный карантин.

Как говорится на официальном сайте Нацгвардии, их медицинский центр в Новых Санжарах обеспечен всем необходимым. Здесь подчеркивают, что учреждение также имеет хорошо развитую инфраструктуру. А работники медцентра имеют индивидуальные средства защиты и знают необходимые процедуры, которых следует придерживаться, чтобы обеспечить строгий режим санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

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По данным пресс-службы Нацгвардии, центр имеет 200 койко-мест. В каждом номере присутствуют:

умывальник,

туалет,

душ,

мебель,

радиоточка,

телевизор,

холодильник,

кондиционер,

осветительные приборы,

санузел.

Также в Нацгвардии подчеркивают, что все это в медцентре в Новых Санжарах размещается на отдельной территории. И она является удаленной от основного места жительства людей.

Поэтому эвакуированные граждане, которым нужно будет пройти период обсервации не будут никоим образом пересекаться с местными жителями. Территория заведения охраняется и осуществляется установленный пропускной режим. МВД Украины констатирует, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом продолжаются активные профилактические мероприятия,

– уверяют в военном формировании.

Здесь добавили, по сообщениям Минздрава, украинцы, эвакуированные из Китая, являются полностью здоровыми. Но для предотвращения потенциальных угроз они будут находиться в медицинском центре "Новые Санжары" в течение 14 дней.Кроме того, Нацгвардия призвала граждан Украины:

не поддаваться провокациям,



не нарушать закон,



соблюдать публичный порядок и безопасность,



не совершать противоправных действий,



с пониманием отнестись к размещению эвакуированных из Уханя в медцентре "Новые Санжары".

Что известно о протестах в Новых Санжарах

Утром 20 февраля украинская власть, в частности, президент Владимир Зеленский, заявили, что эвакуированные украинцы из Уханя будут находиться на 14-дневном карантине в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". Правда, слухи об этом начали распространяться еще накануне. Поэтому местные жители, обеспокоившись ситуацией, ночью на 20 февраля начали протесты против размещения в Новых Санжарах эвакуированных. В частности, они начали блокировать дороги и дошло даже до стычек с правоохранителями. Поэтому, в поселок стянули дополнительные силы Нацгвардии и бронетехнику.

Свое поведение жители Новых Санжаров, объясняют тем, что их поселок является курортным, и люди его посещают, чтобы отдохнуть и подлечиться в санаториях. Таким образом, они боятся, что после визита эвакуированных из Уханя Новые Санжары приобретут дурную славу.

Люди также жалуются на отсутствие какой-либо коммуникации со стороны власти. Говорят, что ночью с 19 на 20 февраля без предупреждений власть просто начала свозить в поселок военных. А местным никто не разъяснил меры безопасности для нераспространения вероятного заражения.

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Добавим, что в Украине пока не подтвердили ни одного случая заболевания коронавирусом, хотя нескольких человек госпитализировали с таким подозрением. Кроме того, двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess. По последней информации, они уже выздоровели. Однако в мире, по состоянию на 19 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 012 человек, а общее количество инфицированных составляет 75 119 человек.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала