Протести через повернення українців із Уханю: медцентр Нацгвардії у Нових Санжарах зробив заяву

У медичному центрі в Нових Санжарах заявили, що вони є готовими розмістити усіх українців і іноземців, яких евакуювали з китайського Уханя – епіцентру коронавірусу. Загалом до України 20 лютого прибули 48 українців і 27 іноземців. У Нових Санжарах вони мають відбути 14-денний карантин.

Як мовиться на офіційному сайті Нацгвардії, їхній медичний центр у нових Санжарах забезпечено усім необхідним. Тут підкреслюють, що установа також має добре розвинену інфраструктуру. А працівники медцентру мають індивідуальні засоби захисту та знають необхідні процедури, яких слід дотримуватися, аби забезпечити суворий режим санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки.

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За даними пресслужби Нацгвардії, центр має 200 ліжко-місць. У кожному номері є:

умивальник,

туалет,

душ,

меблі,

радіоточка,

телевізор,

холодильник,

кондиціонер,

освітлювальні прилади,

санвузол.

Також у Нацгвардії підкреслюють, що це у медцентр у Нових Санжарах розміщується на окремій території. І вона є віддаленою від основного місця проживання людей.

Тому евакуйовані громадяни, яким потрібно буде пройти період обсервації не будуть жодним чином перетинатися із місцевими жителями. Територія закладу охороняється та здійснюється встановлений перепускний режим. МВС України констатує, що загрози здоров’ю громадян відсутні, спільно з МОЗ тривають активні профілактичні заходи,

– запевняють у військовому формуванні.

Тут додали, за повідомленнями МОЗ, українці, евакуйовані з Китаю, є повністю здоровими. Але задля унеможливлення потенційних загроз вони перебуватимуть у медичному центрі "Нові Санжари" протягом 14 днів.

Крім того, Нацгвардія закликала громадян України:

не піддаватися на провокації,

не порушувати закон,

дотримуватися публічного порядку та безпеки,

не скоювати протиправних дій,

з розумінням поставитися до розміщення евакуйованих із Уханя у медцентрі "Нові Санжари".

Що відомо про протести у Нових Санжарах

Вранці 20 лютого українська влада, зокрема, президент Володимир Зеленський, заявили, що евакуйовані українці з Уханю перебуватимуть на 14-денному карантині у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари". Щоправда, чутки про це почали ширитися ще напередодні. Тому місцеві жителі, занепокоївшись ситуацією, уночі проти 20 лютого розпочали протести проти розміщення у Нових Санжарах евакуйованих. Зокрема, вони почали блокувати дороги та дійшло навіть до сутичок з правоохоронцями. Тож, до селища стягнули додаткові сили Нацгвардії та бронетехніку.

Свою поведінку жителі Нових Санжарів, пояснюють тим, що їхнє селище є курортним, і люди його відвідують, щоб відпочити та підлікуватись у санаторіях. Таким чином, вони бояться, що після візиту евакуйованих з Уханя Нові Санжари наберуть дурної слави.

Люди також скаржаться на відсутність будь-якої комунікації з боку влади. Кажуть, що вночі з 19 проти 20 лютого без попереджень влада просто почала звозити до селища військових. А місцевим ніхто не роз’яснив заходи безпеки задля нерозповсюдження ймовірного зараження.

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Додамо, що в Україні поки не підтвердили жодного випадку захворювання на коронавірус, хоча кількох людей госпіталізували з такою підозрою. Крім того, двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess. За останньою інформацією, вони вже одужали. Натомість у світі, станом на 19 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 012 людей, а загальна кількість інфікованих становиь 75 119 осіб.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу