21:01
12 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок
      Вєсті Кремля
      19:29, 11 января
      Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм
      Вєсті.UA
      16:43, 11 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Протесты в Абхазии: так называемый "президент" ушел в отставку

      180 Читати новину українською
      Рауль Хаджимба подал в отставку с поста "президента" Абхазии / gagra.biz

      Лидер пророссийских боевиков Абхазии, так называемый "президент республики" Рауль Хаджимба подал в отставку. На такой шаг он пошел на фоне протестов, которые проходят в оккупированном Россией грузинском регионе.

      Заявление об отставке перед протестующими зачитал так называемый "премьер-министр" Абхазии Сергей Шамба. Об этом сообщает издание "ТАСС".

      К слову: На фоне беспорядков в Абхазии назначили дату перевыборов президента": что происходит

      Доношу до вашего сведения, что я слагаю с себя полномочия "президента" для того, чтобы сохранить стабильную ситуацию в "стране",
      – пояснил Хаджимба.

      Скорее всего, временным предводителем пророссийских боевиков из Абхазии станет так называемый "премьер", но окончательно этот вопрос решится после обсуждения.

      Что известно об Абхазии?
      Это грузинский регион, оккупированный Россией и признанный "независимой республикой". Дело в том, что в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав два так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость.

      Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ. Признали их лишь несколько стран, а после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией. Украина считает эти регионы территорией Грузии.

      Что происходит в Абхазии:

      • В августе там провели так называемые "президентские выборы". Победу на них одержал Рауль Хаджимба, за которого отдали свой голос 47,39% избирателей.
      • Его оппонент Алхас Квициния в избирательной гонке отстал всего на процент. Именно его сторонники считают: Хаджимба – нелегитимный президент. Согласно букве закона, он должен был набрать 50 + 1% голосов избирателей.
      • Оппозиция обжаловала результаты "президентских выборов" в суде, но там отклонили иск.
      • 9 января "кассационная инстанция Верховного суда" должна была рассматривать иск Квициния, однако заседание отменили. В течение двух месяцев должен быть сформирован новый состав "кассационной коллегии".
      • Похоже, это стало толчком к более радикальным формам протеста.
      • Вечером 9 января так называемый "парламент" Абхазии на внеочередном заседании принял обращение к президенту Раулю Хаджимбы с предложением уйти в отставку для стабилизации ситуации в регионе. За это решение проголосовали 19 из 27 присутствующих на сессии депутатов.
      • Хаджимба отказался уходить с поста президента, несмотря на это предложение.
      Что нельзя делать на Старый Новый Год: полезные советы
      сегодня
      3466
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Протесты в Абхазии Абхазия Новости России Новости Грузии
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:30 Когда в последний раз падали украинские самолеты, украинец побил мировой рекорд – видео недели
      Северин Трач 134
      сегодня , 18:57 В Иране возобновились протесты из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – видео
      Олена Кук 3396
      сегодня , 16:00 Мовні помилки: не аплодуйте бурхливо за зроблену роботу
      Говори українською! 2401
      сегодня , 08:40 Двадцять років Путіна
      Борис Немировський 1076
      сегодня , 08:01 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Геннадии Боголюбове
      Світлана Попова 724
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук