Протесты в Абхазии: так называемый "президент" ушел в отставку
Лидер пророссийских боевиков Абхазии, так называемый "президент республики" Рауль Хаджимба подал в отставку. На такой шаг он пошел на фоне протестов, которые проходят в оккупированном Россией грузинском регионе.
Заявление об отставке перед протестующими зачитал так называемый "премьер-министр" Абхазии Сергей Шамба. Об этом сообщает издание "ТАСС".
К слову: На фоне беспорядков в Абхазии назначили дату перевыборов президента": что происходит
Доношу до вашего сведения, что я слагаю с себя полномочия "президента" для того, чтобы сохранить стабильную ситуацию в "стране",
– пояснил Хаджимба.
Скорее всего, временным предводителем пророссийских боевиков из Абхазии станет так называемый "премьер", но окончательно этот вопрос решится после обсуждения.
Что известно об Абхазии?
Это грузинский регион, оккупированный Россией и признанный "независимой республикой". Дело в том, что в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав два так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость.
Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ. Признали их лишь несколько стран, а после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией. Украина считает эти регионы территорией Грузии.
Что происходит в Абхазии:
- В августе там провели так называемые "президентские выборы". Победу на них одержал Рауль Хаджимба, за которого отдали свой голос 47,39% избирателей.
- Его оппонент Алхас Квициния в избирательной гонке отстал всего на процент. Именно его сторонники считают: Хаджимба – нелегитимный президент. Согласно букве закона, он должен был набрать 50 + 1% голосов избирателей.
- Оппозиция обжаловала результаты "президентских выборов" в суде, но там отклонили иск.
- 9 января "кассационная инстанция Верховного суда" должна была рассматривать иск Квициния, однако заседание отменили. В течение двух месяцев должен быть сформирован новый состав "кассационной коллегии".
- Похоже, это стало толчком к более радикальным формам протеста.
- Вечером 9 января так называемый "парламент" Абхазии на внеочередном заседании принял обращение к президенту Раулю Хаджимбы с предложением уйти в отставку для стабилизации ситуации в регионе. За это решение проголосовали 19 из 27 присутствующих на сессии депутатов.
- Хаджимба отказался уходить с поста президента, несмотря на это предложение.