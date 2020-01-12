Протесты в Абхазии: так называемый "президент" ушел в отставку

Лидер пророссийских боевиков Абхазии, так называемый "президент республики" Рауль Хаджимба подал в отставку. На такой шаг он пошел на фоне протестов, которые проходят в оккупированном Россией грузинском регионе.

Заявление об отставке перед протестующими зачитал так называемый "премьер-министр" Абхазии Сергей Шамба. Об этом сообщает издание "ТАСС".

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Доношу до вашего сведения, что я слагаю с себя полномочия "президента" для того, чтобы сохранить стабильную ситуацию в "стране",

– пояснил Хаджимба.

Скорее всего, временным предводителем пророссийских боевиков из Абхазии станет так называемый "премьер", но окончательно этот вопрос решится после обсуждения.

Что известно об Абхазии?

Это грузинский регион, оккупированный Россией и признанный "независимой республикой". Дело в том, что в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав два так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость.



Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ. Признали их лишь несколько стран, а после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией. Украина считает эти регионы территорией Грузии.

Что происходит в Абхазии: