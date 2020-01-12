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      Протести в Абхазії: так званий "президент" пішов у відставку

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      Рауль Хаджимба подав у відставку з поста "президента" Абхазії / gagra.biz

      Лідер проросійських бойовиків Абхазії, так званий "президент республіки" Рауль Хаджимба подав у відставку. На такий крок він пішов на тлі протестів, які проходять в окупованому Росією грузинському регіоні.

      Заяву про відставку перед протестувальниками зачитав так званий "прем'єр-міністр" Абхазії Сергій Шамба. Про це повідомляє видання "ТАСС".

      До слова: На тлі заворушень в Абхазії призначили дату "перевиборів президента": що відбувається

      Доношу до вашого відома, що я кладаю з себе повноваження "президента" для того, аби зберегти стабільну ситуацію в "країні",
      – пояснив Хаджимба.

      Що відомо про Абхазію?Це грузинський регіон, окупований Росією та визнаний "незалежною республікою". Річ у тім, що у серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Абхазію і Південну Осетію, і згодом визнавши їх незалежність.

      Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лиш декілька країн, а після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв’язки з Росією. Україна вважає ці регіони територією Грузії.

      Що відбувається в Абхазії:

      • У серпні там провели так звані "президентські вибори". Перемогу на них здобув Рауль Хаджімба, за якого віддали свій голос 47,39% виборців.
      • Його опонент Алхас Квініція у виборчих перегонах відстав всього на відсоток. Саме його прихильники вважають: Хаджімба – нелегітимний президент. Згідно з буквою закону, він мав набрати 50 + 1% голосів виборців.
      • Опозиція оскаржила результати "президентських виборів" в суді, але там відхилили позов.
      • 9 січня "касаційна інстанція Верховного суду" мала розглядати позов Квініції, проте засідання скасували. Протягом двох місяців повинен бути сформований новий склад "касаційної колегії".
      • Схоже це стало поштовхом до більш радикальних форм протесту.
      • Ввечері 9 січня так званий "парламент" Абхазії на позачерговому засіданні прийняв звернення до президента Рауля Хаджімби з пропозицією піти у відставку для стабілізації ситуації в регіоні. За це рішення проголосували 19 з 27 присутніх на сесії депутатів.
      • Хаджімба відмовився йти з поста президента, попри цю пропозицію.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Абхазія Протести в Абхазії Новини Грузії Новини Росії
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