Протести в Абхазії: так званий "президент" пішов у відставку

Лідер проросійських бойовиків Абхазії, так званий "президент республіки" Рауль Хаджимба подав у відставку. На такий крок він пішов на тлі протестів, які проходять в окупованому Росією грузинському регіоні.

Заяву про відставку перед протестувальниками зачитав так званий "прем'єр-міністр" Абхазії Сергій Шамба. Про це повідомляє видання "ТАСС".

До слова: На тлі заворушень в Абхазії призначили дату "перевиборів президента": що відбувається

Доношу до вашого відома, що я кладаю з себе повноваження "президента" для того, аби зберегти стабільну ситуацію в "країні",

– пояснив Хаджимба.

Що відомо про Абхазію?Це грузинський регіон, окупований Росією та визнаний "незалежною республікою". Річ у тім, що у серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Абхазію і Південну Осетію, і згодом визнавши їх незалежність.



Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лиш декілька країн, а після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв’язки з Росією. Україна вважає ці регіони територією Грузії.

Що відбувається в Абхазії: