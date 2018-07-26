Протесты в Никарагуа: количество жертв достигло почти 500 человек

Правозащитная ассоциация Никарагуа по правам человека проинформировала, что во время протестов в стране, которые длятся более трех месяцев, погибли 448 человек.

Об этом сообщила служба ABC News.

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Отмечается, что во время столкновений ранения получили более чем 2830 человек. Среди погибших – 31 несовершеннолетний.

Смотрите видео: Смертельное противостояние между правоохранителями и антиправительственными протестующими.

Напомним, ранее сообщалось о по меньшей мере четырех человеческих жертвах в результате столкновений в Городе Масая, расположенном на западе Никарагуа.

Как начались протесты в Никарагуа?Люди возмущены реформой социального страхования, которая должна была увеличить сумму отчислений работодателей и работников, вышли на улицы с протестами.



Президент Даниэль Ортега отменил реформу, но массовые протесты не прекратились. Митингующие разделились на сторонников и противников главы страны.



Для урегулирования ситуации к президенту обратились епископы католической церкви Никарагуа. Они призывали к переменам в стране и предложили план для демократизации государства. Глава Никарагуа пока никакого ответа не дал.