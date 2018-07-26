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Протести у Нікарагуа: кількість жертв сягнула майже 500 осіб

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Правозахисна асоціація Нікарагуа повідомила про 448 жертв протистояння
Правозахисна асоціація Нікарагуа повідомила про 448 жертв протистояння / Скріншот

Правозахисна асоціація Нікарагуа з прав людини проінформувала, що під час протестів у країні, які тривають більше трьох місяців, загинуло 448 людей.

Про це повідомила служба ABC News.

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Зазначається, що під час сутичок поранення отримали більш ніж 2830 людей. Серед загиблих – 31 неповнолітній.

Дивіться відео: Смертельне протистояння між правоохоронцями та антиурядовими протестувальниками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про щонайменше чотири людські жертви внаслідок сутичок у Місті Масая, розташованому на заході Нікарагуа.

Як почалися протести в Нікарагуа?Люди обурені реформою соціального страхування, яка мала б збільшити суму відрахувань роботодавців і працівників, вийшли на вулиці з протестами.

Президент Даніель Ортега скасував реформу, але масові протести не припинилися. Мітингарі поділились на прихильників і противників глави країни.

Для врегулювання ситуації до президента звернулись єпископи католицької церкви Нікарагуа. Вони закликали до змін в країні і запропонували план для демократизації держави. Глава Нікарагуа поки жодної відповіді не дав.

Теги: Латинська Америка Жертви заворушення Сутички
Джерело: 24 Канал
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