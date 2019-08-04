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      Протесты за честные выборы в Москве: Россия обвинила во всем американцев

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      Протесты в России
      Протесты в России / Getty images

      В акциях протеста, которые время от времени проходят на улицах Москвы в поддержку честных выборов, российская власть уже нашла виновных. Так, тень упала на американских дипломатов и немецких журналистов.

      Одних обвиняют в организации мероприятий, других – в призывах к россиянам выходить на улицы. Такие обвинения иностранцам выдвигает спикер российского МИД Мария Захарова, передают росСМИ.

      Актуально: Более 1000 задержанных, из которых 50 – дети: итоги протестов в Москве 3 августа

      В частности, она заявила, что Россия направит официальные обращения в США и Германию из-за публикаций дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся акций протеста.

      Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет очень удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела,
      – сказала она.

      Она заявила, что к акциям было привлечено посольство США в Москве. Кроме того, дипмиссия опубликовала маршрут, по которому должны двигаться митингующие.

      "Расписали попунктно, просто поминутно, а просьба избежать прохождения по нему размещена лишь в самом конце", – добавляет пресс-секретарь МИД РФ.

      Также Захарова вспомнила немецкого вещателя Deutsche Welle. По ее словам, телеканал обнародовал на русском языке призыв выходить на акцию. По мнению Захаровой, это был "феноменальный прокол".

      Что известно об акциях протеста в Москве?

      Последняя состоялась днем 3 августа. Оппозиционеры и жители столицы в очередной раз вышли на улицы, чтобы защитить свое право на честные выборы. Однако, как и в прошлый раз, людей начали задерживать правоохранители. Так, задержанных – 1001 человек. А на акции 27 июля стражи порядка забрали в отделение 1127 человек.

      Митингующие время от времени собираются в Москве, чтобы поддержать кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу.

      Оппозиционеры утверждали, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты, однако избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции по разным надуманным причинам.

      Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных и "мертвые души" – фамилии людей, которые уже умерли.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Протесты Новости России Журналисты Москва
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