Протести за чесні вибори в Москві: Росія звинуватила у всьому американців

В акціях протесту, які час від часу проходять на вулицях Москви на підтримку чесних виборів, російська влада вже знайшла винних. Так, тінь впала на американських дипломатів і німецьких журналістів.

Одних звинувачують в організації заходів, інших – в закликах до росіян виходити на вулиці. Такі звинувачення іноземцям висуває речниця російського МЗС Марія Захарова, передають росЗМІ.

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Зокрема, вона заявила, що Росія направить офіційні звернення до США та Німеччини через публікації їх дипломатичних співробітників та ЗМІ, що стосуються акцій протесту.

Ми всі матеріали, безумовно, доведемо офіційним шляхом до посольства США у Москві і не тільки до посольства. Я думаю, що керівництво США буде дуже здивоване тим, як їх дипломати втручаються в російські внутрішні справи,

– сказала вона.

Вона заявила, що до акцій було залучене посольство США в Москві. Окрім того, дипмісія опублікувала маршрут , за яким мали рухатися мітингувальники.

"Розписали попунктно, просто щохвилинно, а прохання уникнути проходження по ньому розміщене лише в самому кінці", – додає речниця МЗС РФ.

Також Захарова згадала німецького мовника Deutsche Welle. За її словами, телеканал оприлюднив російською мовою заклик виходити на акцію. На думку Захарової це був "феноменальний прокол".

Що відомо про акції протесту у Москві?

Крайня відбулася вдень 3 серпня. Опозиціонери та жителі столиці вкотре вийшли на вулиці, аби захистити своє право на чесні вибори. Проте, як і попереднього разу, людей почали затримувати правоохоронці. Так, затриманих – 1001 особа. А на акції 27 липня правоохоронці забрали у відділення 1127 осіб.

Мітингарі час від часу збираються у Москві, аби підтримати кандидатів від опозиційних сил, котрим офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи.

Опозиціонери стверджували, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати, проте виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції з різних надуманих причин.

Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних і "мертві душі" – прізвища людей, які вже померли.