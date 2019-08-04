Понад 1000 затриманих, з яких 50 – діти: підсумки протестів у Москві 3 серпня

1001 людину (з них півсотні – неповнолітні) затримали у російській столиці під час акції "Повернемо собі право на вибори", яку влада не дозволяла. Це дані від правозахисного порталу "ОВС-інфо" станом на 14:00 неділі, 4 вересня. Причому офіційно російські силовики кажуть, що в акції брали участь лише 1500 осіб.

Про те, що в суботу, 3 серпня, на акції протесту у Москві силовики затримали понад 50 неповнолітніх, повідомив російський Интерфакс. Відомо також, що п'ятеро людей – госпіталізовані.

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Масові акції з середини липня відбуваються у Росії за чесні вибори та на підтримку незалежних кандидатів на виборах до міської думи Москви, яких відмовилися реєструвати через начебто підроблені підписи.

Коротко про акції протесту у Росії

20 липня відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей.

27 липня відбувалася вже не погоджена владою акція, оскільки попередня не мала ніякого ефекту. Ці протести завершилася затриманнями понад 1400 людей.

3 серпня пішла третя хвиля протестів, які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Причому вже відомо про понад 1000 затриманих.

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Після протестів 27 липня у Росії створили сайт ugolovka.info. Там публікують імена учасників мітингів "За чесні вибори", їхні фото та посилання на сторінки у соціальних мережах. Незабаром там планують додати інформацію про учасників протестів і 3 серпня.