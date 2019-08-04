Более 1000 задержанных, из которых 50 – дети: итоги протестов в Москве 3 августа

1001 человека (из них полсотни – несовершеннолетние) задержали в российской столице во время акции "Вернем себе право на выборы", которую власть не разрешила. Это данные от правозащитного портала "ОВД-инфо" по состоянию на 14:00 воскресенья, 4 сентября. Причем официально российские силовики говорят, что в акции участвовали только 1500 человек.

О том, что в субботу, 3 августа, на акции протеста в Москве силовики задержали более 50 несовершеннолетних, сообщил российский Интерфакс. Известно также, что пять человек – госпитализированы.

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Массовые акции с середины июля происходят в России за честные выборы и в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу Москвы, которых отказались регистрировать из-за якобы поддельных подписей.

Коротко об акциях протестов в России

20 июля состоялась одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова в Москве, причем это мероприятие столичная власть разрешила. Только официально, по данным полиции, в нем приняли участие 12 тысяч человек.

27 июля проходила уже несогласованная с властями акция, поскольку предыдущая не имела никакого эффекта. Эти протесты завершилась задержаниями более 1400 человек.

3 августа пошла третья волна протестов, которые также не разрешила власть. Правозащитники насчитали примерно 22 тысячи участников, силовики – 1500. Причем уже известно о более 1000 задержанных.

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После протестов 27 июля в России создали сайт ugolovka.info. Там публикуют имена участников митингов "За честные выборы", их фото и ссылки на страницы в социальных сетях. Вскоре там планируют добавить информацию об участниках протестов и 3 августа.