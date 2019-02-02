Протесты "желтых жилетов" во Франции: полиция применила слезоточивый газ

Во Франции, 2 февраля, снова вспыхнули антиправительственные протесты "желтых жилетов". Правоохранители начали аресты протестующих.

В Валенсии полиция задержала 14 участников антиправительственной акции протеста, сообщает BFM TV.

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У них обнаружили и изъяли около 100 единиц оружия и запрещенные предметы.

На акцию протеста в Париже вышли 13,8 тысяч человек, согласно данным независимого подсчета проведенного компанией Occurrence.

La tension monte près de la place de la République à Paris pic.twitter.com/NGnhJDhLCJ — BFMTV (@BFMTV) February 2, 2019

VIDEO: France's "yellow vest" protesters are back on the streets for a twelfth day of demonstrations throughout France, marked in particular by a rally in Paris against police violence #GiletsJaunes pic.twitter.com/6mNuR0BVcH — AFP news agency (@AFP) February 2, 2019

Police BAC units are getting cornered around République. Ugly scenes. #GiletsJaunes pic.twitter.com/oZsVFOnSBj — Peter Allen (@peterallenparis) February 2, 2019

More French police throwing down, beating, batoning, and abusing their own people.



Seems to be the usual now every Saturday in Paris.pic.twitter.com/A8Mm0IMtPT#GiletsJaunes #Acte12 #ActeXII #YellowVest — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) February 2, 2019

Протестующие пытались построить баррикады из мебели, в результате чего возникли столкновения с правоохранителями. Во время столкновений полиция применила слезоточивый газ.

Также правоохранители задержали 10 участников протеста.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.



В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (и его еще не ввели).

Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".