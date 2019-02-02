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      Протесты "желтых жилетов" во Франции: полиция применила слезоточивый газ

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      "Желтые жилеты" во Франции
      "Желтые жилеты" во Франции / gettyimages

      Во Франции, 2 февраля, снова вспыхнули антиправительственные протесты "желтых жилетов". Правоохранители начали аресты протестующих.

      В Валенсии полиция задержала 14 участников антиправительственной акции протеста, сообщает BFM TV.

      Читайте также: Во Франции "желтые жилеты" решили принять участие в выборах в Европарламент

      У них обнаружили и изъяли около 100 единиц оружия и запрещенные предметы.

      На акцию протеста в Париже вышли 13,8 тысяч человек, согласно данным независимого подсчета проведенного компанией Occurrence.

       

      Протестующие пытались построить баррикады из мебели, в результате чего возникли столкновения с правоохранителями. Во время столкновений полиция применила слезоточивый газ.

      Также правоохранители задержали 10 участников протеста.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (и его еще не ввели).
      Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".

      Теги: Эммануэль Макрон Протесты "желтых жилетов" Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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