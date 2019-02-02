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      Протести "жовтих жилетів" у Франції: поліція застосувала сльозогіний газ

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      "Жовті жилети" у Франції
      "Жовті жилети" у Франції / gettyimages

      У Франції, 2 лютого, знову спалахнули антиурядові протести "жовтих жилетів". Правоохоронці почали арешти протестувальників.

      У Валенсії поліція затримала 14 учасників антиурядової акції протесту, повідомляє BFM TV.

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      У них виявили та вилучили близько 100 одиниць зброї та заборонені предмети.

      На акцію протесту в Парижі вийшли 13,8 тисяч осіб, згідно з даними незалежного підрахунку проведеного компанією Occurrence.

       

      Протестувальники намагалися збудувати барикади з меблів, в результаті чого виникли сутички з правоохоронцями. Під час сутичок поліція застосувала сльозогінний газ.

      Також правоохоронці затримали 10 учасників протесту.

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели).
      Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".

      Теги: Новини Франції Протести "жовтих жилетів" Еммануель Макрон
      Джерело: 24 Канал
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