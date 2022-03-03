Против оккупантов объединились все – конкуренты, идеологические противники и даже разведенные

В первый день войны я предложил своим сотрудникам определиться: кто уедет из Одессы в более безопасное место, а кто останется здесь, чтобы помогать.

Только несколько семей с маленькими детьми уехали, а остальные остались. Несколько мужчин записались в территориальную оборону.

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Все помогают

Сегодня мы покупаем продукты, готовим и развозим еду на блокпосты и военные части, а также доставляем другие необходимые вещи.

Этим заняты не только сотрудники, но и их родственники, друзья. Мы объединяемся с другими волонтерами. В новых реалиях это норма.

Уверен, что так сейчас поступают все бизнесы и рестораторы тоже – забыв о ссорах и конкуренции.

Каждый день война уносит жизни наших соотечественников. Мы теряем близких. Мы вынуждены оставлять свои дома. Наши города обезображены обстрелами оккупантов.

Теряя слишком много мы получили что-то очень ценное – наше единство!

Мы платим за нее очень высокую цену, чтобы перестать ее ценить, когда война закончится.

Сегодня мы едины как никогда

Те украинцы, которые говорят на украинском и русском языках.

Те, кто был при Зеленском и те, кто еще недавно были против.

Конкуренты, идеологические противники, разведенные пары, политические оппоненты – сегодня все сплоченные перед лицом русских оккупантов.

Мы единственные, а это значит – мы победим!

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