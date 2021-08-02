Речь идет о махинациях в фирме "Татнефть", которая участвовала в создании украинской компании "Укртатнафта". Тогда, по данным следователей, Коломойский и его окружение обогатились на 4 миллиарда долларов.
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Дело на Коломойского в России
В 2007 году компания перешла к Игорю Коломойскому. Татарстанские следователи через более чем 10 лет решили взяться за расследование этого "перехода".
По мнению следствия, в декабре 2006 года Коломойский вместе с другими крупными украинскими предпринимателями – Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко создали преступное сообщество, чтобы воровать нефть.
Бизнесмены достигли своей цели уже через год – как считают следователи, Коломойский и компания украли у "Татнефть" 4 миллиарда долларов.
По схеме, "Укртатнафта" получила крупную партию нефти, а затем Коломойский отстранил от работы менеджеров и акционеров со стороны Татарстана. Нефть же украинские предприниматели якобы оставили себе.
27 июля Главное управление МВД в Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Коломойскому грозит до 20 лет тюрьмы.
Захват активов "Укртатнафты"
Источник: 24 канал
- Эту компанию создали в 1994 году указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ.
- Министерство имущества Татарстана было владельцем 28,7788% акций и еще 8,6% акций принадлежали непосредственно частной фирме "Татнефть".
- Однако в результате судебных разбирательств в Украине долю российских акционеров обнулили, а на предприятии появились новые акционеры.
- По информации СМИ, они были близки к группе "Приват" олигарха Игоря Коломойского и бизнесмена Геннадия Боголюбова.
- На такой захват имущества в Татарстане подали иск в международный арбитраж. Украина проиграла суд и должна была выплатить 100 миллионов долларов.