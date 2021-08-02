Речь идет о махинациях в фирме "Татнефть", которая участвовала в создании украинской компании "Укртатнафта". Тогда, по данным следователей, Коломойский и его окружение обогатились на 4 миллиарда долларов.

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Дело на Коломойского в России

В 2007 году компания перешла к Игорю Коломойскому. Татарстанские следователи через более чем 10 лет решили взяться за расследование этого "перехода".

По мнению следствия, в декабре 2006 года Коломойский вместе с другими крупными украинскими предпринимателями – Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко создали преступное сообщество, чтобы воровать нефть.

Бизнесмены достигли своей цели уже через год – как считают следователи, Коломойский и компания украли у "Татнефть" 4 миллиарда долларов.

По схеме, "Укртатнафта" получила крупную партию нефти, а затем Коломойский отстранил от работы менеджеров и акционеров со стороны Татарстана. Нефть же украинские предприниматели якобы оставили себе.

27 июля Главное управление МВД в Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Коломойскому грозит до 20 лет тюрьмы.

Отметим, что сейчас на официальном сайте ведомства информации об открытии такого дела нет.

Захват активов "Укртатнафты"

Источник: 24 канал