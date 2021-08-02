Мова йде про махінації у фірмі "Татнефть", яка брала участь у створенні української компанії "Укртатнафта". Тоді, за даними слідчих, Коломойський і його оточення збагатилися на 4 мільярди доларів.
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Справа на Коломойського у Росії
У 2007 році компанія перейшла до Ігоря Коломойського. Татарстанські слідчі через понад 10 років вирішили взятися за розслідування цього "переходу".
На думку слідства, в грудні 2006 року Коломойський разом з іншими великими українськими підприємцями – Геннадієм Боголюбовим, Олександром Ярославським і Павлом Овчаренком створили злочинне співтовариство, щоб красти нафту.
Бізнесмени досягли своєї мети вже за рік, – як вважають слідчі, Коломойський і компанія вкрали у "Татнефть" 4 мільярди доларів.
За схемою, "Укртатнафта" отримала велику партію нафти, а потім Коломойський усунув від роботи менеджерів і акціонерів з боку Татарстану. Нафту ж українські підприємці начебто залишили собі.
27 липня Головне управління МВС у Республіці Татарстан порушило кримінальну справу за статтею про організацію злочинного співтовариства. Коломойському може загрожувати до 20 років в'язниці.
Захоплення активів "Укрататнафти"
Джерело: 24 канал
- Цю компанію створили у 1994 році указами президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ.
- Міністерство майна Татарстану було власником 28,7788% акцій і ще 8,6% акцій належали безпосередньо приватній фірмі "Татнефта".
- Однак в результаті судових розглядів в Україні частку російських акціонерів обнулили, а на підприємстві з'явилися нові акціонери.
- За інформацією ЗМІ, вони були близькі до групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського та бізнесмена Геннадія Боголюбова.
- На таке захоплення майна у Татарстані подали позов до міжнародного арбітражу. Україна програла суд і повинна була виплатити 100 мільйонів доларів.