Мова йде про махінації у фірмі "Татнефть", яка брала участь у створенні української компанії "Укртатнафта". Тоді, за даними слідчих, Коломойський і його оточення збагатилися на 4 мільярди доларів.

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Справа на Коломойського у Росії

У 2007 році компанія перейшла до Ігоря Коломойського. Татарстанські слідчі через понад 10 років вирішили взятися за розслідування цього "переходу".

На думку слідства, в грудні 2006 року Коломойський разом з іншими великими українськими підприємцями – Геннадієм Боголюбовим, Олександром Ярославським і Павлом Овчаренком створили злочинне співтовариство, щоб красти нафту.

Бізнесмени досягли своєї мети вже за рік, – як вважають слідчі, Коломойський і компанія вкрали у "Татнефть" 4 мільярди доларів.

За схемою, "Укртатнафта" отримала велику партію нафти, а потім Коломойський усунув від роботи менеджерів і акціонерів з боку Татарстану. Нафту ж українські підприємці начебто залишили собі.

27 липня Головне управління МВС у Республіці Татарстан порушило кримінальну справу за статтею про організацію злочинного співтовариства. Коломойському може загрожувати до 20 років в'язниці.

Зазначимо, що наразі на офіційному сайті відомства інформації про відкриття такої справи, немає.

Захоплення активів "Укрататнафти"

Джерело: 24 канал