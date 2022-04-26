Против нас на Донбассе воюют не срочники, а пророссийские боевики и "вагнеровцы", – Гайдай

Сергей Гайдай заявил, что на Донбассе против украинских военных воюют пророссийские боевики и "вагнеровцы". По его словам, "срочников-солдатиков" там нет.

Об этом глава Луганской областной военной администрации сообщил в комментарии "Голосу Америки".

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Врага намного больше, чем нас. Здесь против нас не воюют такие срочники-солдатики. Здесь против нас воюют все же пророссийские боевики, 8 лет воюющие, и частные военные кампании, а это уже профессиональные военные,

– сказал Сергей Гайдай.

Глава ОВА также отметил, что линия обороны держится. По словам чиновника, в основном захватчики пытаются совершить прорыв в направлении Рубежного, Попасного и Золотого.

Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео