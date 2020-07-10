Адвокаты народного депутата Петра Порошенко сообщили, что Офис генерального прокурора возбудил против их подзащитного 4 дела. Все производства открыты по иску бизнесмена Игоря Коломойского.

Об открытии новых уголовных производств против Петра Порошенко адвокаты заявили во время своего брифинга, сообщает 24 канал.

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Защитник Игорь Головань сначала пошутил, что генпрокурор Ирина Венедиктова накануне выступила с привычными для себя "видосиками". Тогда она заявила, что будут и новые дела против Порошенко по искам обычных людей, поступающих со всей страны.

В этот же вечер по заявлению "обычного человека" Игоря Коломойского Офисом генерального прокурора было зарегистрировано четыре уголовных производства,

– заявил Головань.

Иски олигарха касаются прежде всего дел "Приватбанка". В них идет речь о якобы препятствовании работе банка, разглашении банковской тайны, злоупотреблении положением и отмывании денег.

"Этот факт еще раз подчеркивает, кто кооперируется с Офисом генпрокурора в организации политически мотивированного преследования. Я думаю, всем понятно, что перспектива новых уголовных производств такая же, как и у предыдущего", – убежден адвокат.

Мы видели, что Игорь Коломойский и близкие ему люди заинтересованы в процессах, касающихся Петра Порошенко. Впрочем, это первый момент, когда Коломойский лично вышел на арену,

– подчеркнул другой адвокат Илья Новиков.

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