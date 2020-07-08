Экс-пограничнику сообщили о подозрении из-за отдыха Порошенко на Мальдивах
ГБР сообщило о подозрении бывшему руководителю воинской части Государственной пограничной службы Украины в содействии "незаконной переправке лиц через государственную границу Украины". Говорится о поездке пятого президента Петра Порошенко на Мальдивы в 2018 году.
Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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