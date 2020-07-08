Порошенко в 2018 году отдыхал на Мальдивах / Getty Images

ГБР сообщило о подозрении бывшему руководителю воинской части Государственной пограничной службы Украины в содействии "незаконной переправке лиц через государственную границу Украины". Говорится о поездке пятого президента Петра Порошенко на Мальдивы в 2018 году.