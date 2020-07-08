ДБР повідомило про підозру колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби України в сприянні "незаконному переправленню осіб через державний кордон України". Мовиться про поїздку п'ятого президента Петра Порошенка на Мальдіви у 2018 році.

Якщо провину підозрюваного доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу генерального прокурора.

Чому експрикордоннику повідомили про підозру

Слідство встановило, що підозрюваний у січні 2018 року надав незаконну вказівку підлеглим військовослужбовцям на незаконний пропуск через кордон України Петра Порошенка та його сім'ї, які вирушали на Мальдіви.

Експрикодонник діяв нібито всупереч існуючого порядку, поза пунктом пропуску.



Експрикордоннику повідомили про підозру / Фото пресслужба ДБР

Наразі правоохоронці перевіряють причетність цього військовослужбовця та інших осіб з числа керівництва Державної прикордонної служби України і Управління державної охорони України до переправлення через державний кордон України "колишніх високопосадовців без проходження належної процедури паспортного та митного контролю поза межами пункту пропуску".

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