Адвокати народного депутата Петра Порошенка повідомили, що Офіс генерального прокурора порушив проти їхнього підзахисного 4 справи. Усі провадження відкриті за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про відкриття нових кримінальних проваджень проти Петра Порошенка адвокати заявили під час свого брифінгу, повідомляє 24 канал.

Цікаво Справа про відпочинок Порошенка на Мальдівах: що каже сам політик

Захисник Ігор Головань спершу зіронізував, що генпрокурорка Ірина Венедіктова напередодні виступила зі звичними для себе "відосіками". Тоді вона заявила, що будуть і нові справи проти Порошенка за позовами звичайних людей, що надходять з усієї країни.

У цей же вечір за заявою "звичайної людини" Ігоря Коломойського Офісом генерального прокурора було зареєстровано чотири кримінальні провадження,

– заявив Головань.

Позови олігарха стосуються передовсім справ "Приватбанку". У них мовиться про буцімто перешкоджання роботі банку, розголошення банківської таємниці, зловживання становищем і відмивання грошей.

"Цей факт ще раз підкреслює, хто кооперується з Офісом генпрокурора в організації політично вмотивованого переслідування. Я думаю, усім зрозуміло, що перспектива нових кримінальних проваджень така ж, як і в попереднього", – переконаний адвокат.

Ми бачили, що Ігор Коломойський і близькі йому люди зацікавлені у провадженнях, які стосуються Петра Порошенка. Втім це перший момент, коли Коломойський особисто вийшов на арену,

– підкреслив інший адвокат Ілля Новіков.

Якими є відносини Порошенка й Коломойського: коротко