Против России скоро введут новые санкции, которые нужны Украине, – Кулеба

Из-за циничного вторжения в Украину на Россию продолжают налагать жесткие санкции. На следующей неделе против страны-террористки будет введен еще ряд ограничений.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украинское правительство продолжает усиленно работать с представителями других стран с тем, чтобы против России вводили новые санкции.

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Против России скоро введут новые санкции

Кулеба рассказал, что на выходных было очень много внутренней работы в Украине. Состоялся ряд правительственных совещаний для того, чтобы наладить поставки гуманитарной помощи и решить проблемы, которые стоят сейчас перед украинской экономикой. Кроме этого, чиновники работают без пауз и перерывов на международном уровне.

Я провел эти 2 дня на телефоне с коллегами из разных стран. Говорим традиционно о поддержке обороноспособности нашего государства, о санкциях, потому что нельзя сейчас останавливаться – нужны новые санкции. И они будут уже скоро – на следующей неделе,

– отметил министр.

Кулеба заявил, что сейчас пытаются "протолкнуть" именно те вещи, которые для Украины важны.

"Вчера я, например, занимался так называемой вотсап-дипломатией. Рассылал коллегам, от которых зависит решение, конкретный перечень тех санкций, которые нужны Украине", – добавил министр.

Также отдельным направлением работы в выходные было выталкивание из России иностранных компаний, которые еще не поняли, что им нужно уйти.

Смотрите обращение Дмитрия Кулебы: