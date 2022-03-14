Против России ввели уже 6366 санкций – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что всего за 2,5 недели уровень жизни рядовых россиян обвалился до уровня 1990-х. Страна-окупант находится на грани дефолта и экономического краха.

Глава МИД Кулеба подчеркнул, что, развязав захватническую войну против Украины, Владимир Путин не ожидал такой реакции. Он не надеялся такого сопротивления украинцев, которые защищают собственное государство.

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По словам Кулебы, также в Кремле, без сомнения, не ожидали такого уровня разрушительных санкций. Путин думал, что все завершится быстро. Он надеялся, что серьезные санкции просто не успеют ввести. А те, которые введут, быстро отменят.

В то же время Кулеба подчеркнул: не так случилось, как думалось.

Глава МИД заявил, что новые санкции нужно принимать как можно быстрее. Останавливаться нельзя, потому что потом будет поздно.

В целом против России в наказание за грубое нарушение международного права и агрессию против Украины за 18 дней с момента вторжения мировое сообщество ввело уже 3612 санкций. Вместе с ограничениями, которые вводили с 2014 года, общее количество санкций составляет 6366,

– отметил Кулеба.

Он добавил, что по количеству санкций Россия уже опередила Иран и КНДР. Она превратилась в подсанкционного лидера мира. Россия стала мировым изгоем, токсичной страной, от которой отворачивается мир.

Кулеба заметил, что рубль полетел в пропасть. Никакие трюки не позволят стабилизировать ситуацию. Валютные резервы Центробанка России заблокировали.

Дипломаты работают над тем, чтобы не позволить России никакими путями обойти санкции. В частности, речь идет о криптовалюте и золоте.

Кулеба рассказал, что уже готов новый пакет санкций. В частности, он будет касаться военно-промышленного комплекса России.

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