Против Трампа подали в суд из-за чрезвычайного положения

На президента США Дональда Трампа подали в суд 16 американских штатов из-за провозглашения чрезвычайного положения.

Издание New York Times сообщило, что иск подан в федеральный окружной суд в Сан-Франциско.

Читайте также: Я верю Путину, – Трамп не поверил разведке ФБР о ракетах Северной Кореи

Коалиция требует предварительного приказа судьи, который бы остановил действия Трампа в рамках чрезвычайной ситуации на момент рассмотрения дела в суде.

"Мы подали иск против президента Трампа, чтобы не позволить ему в одностороннем порядке отобрать средства налогоплательщиков, законно отложенных Конгрессом для людей наших штатов. Для большинства из нас офис президентства не является местом для театра", – заявил генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бесерра .

Почему Трамп ввел в США чрезвычайное положение?

Причиной стало то, что Конгресс не согласился выделить на строительство стены на границе с Мексикой 5,7 миллиарда долларов, как того хотел президент. В одобренном Конгрессом законопроекте на ограждения указано только 1,375 миллиарда долларов.



С помощью стены с Мексикой Трамп хочет бороться с нелегальной миграцией в США. Ведь многие мексиканцы хотят попасть в Штаты, убегая от бедности и насилия в Центральной Америке.



Предыдущие разногласия между Трампом и демократами по финансированию строительства стены привели к самому длинному в истории США "шатдауну". Это временное прекращение работы части госучреждений в США. Трамп отказался подписывать законопроект о выделении денег для ряда госучреждений до тех пор, пока Конгресс не пойдет на уступки в вопросе строительства стены.