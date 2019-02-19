Надзвичайний стан у США: проти Трампа подали до суду

На президента США Дональда Трампа подали до суду 16 американських штатів через проголошення надзвичайного стану.

Видання New York Times повідомило, що позов поданий до федерального окружного суду в Сан-Франциско.

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Коаліція вимагає попереднього наказу судді, який би зупинив би дії Трампа у рамках надзвичайної ситуації на час розгляду справи у суді.

"Ми подали позов проти президента Трампа, щоб не дозволити йому в односторонньому порядку відібрати кошти платників податків, законно відкладених Конгресом для людей наших штатів. Для більшості з нас офіс президентства не є місцем для театру", – заявив генеральний прокурор Каліфорнії Хав'єр Бесерра.

Чому Трамп ввів у США надзвичайний стан?Причиною стало те, що Конгрес не погодився виділити на будівництво стіни на кордоні з Мексикою 5,7 мільярда доларів, як того хотів президент. У схваленому Конгресом законопроекті на загородження вказано тільки 1,375 мільярда доларів.



За допомогою стіни з Мексикою Трамп хоче боротися з нелегальною міграцією до США. Адже чимало мексиканців хочуть потрапити до Штатів, тікаючи від бідності та насильства у Центральній Америці.



Попередні розбіжності між Трампом і демократами щодо фінансування будівництва стіни привели до найдовшого в історії США "шатдауну". Це тимчасове припинення роботи частини держустанов у США. Трамп відмовлявся підписувати законопроект про виділення грошей для низки держустанов доти, допоки Конгрес не піде на поступки у питанні будівництва стіни.