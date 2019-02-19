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      Надзвичайний стан у США: проти Трампа подали до суду

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      Проти Трампа подали позов 16 штатів
      Проти Трампа подали позов 16 штатів / www.gettyimages.in

      На президента США Дональда Трампа подали до суду 16 американських штатів через проголошення надзвичайного стану.

      Видання New York Times повідомило, що позов поданий до федерального окружного суду в Сан-Франциско.

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      Коаліція вимагає попереднього наказу судді, який би зупинив би дії Трампа у рамках надзвичайної ситуації на час розгляду справи у суді.

      "Ми подали позов проти президента Трампа, щоб не дозволити йому в односторонньому порядку відібрати кошти платників податків, законно відкладених Конгресом для людей наших штатів. Для більшості з нас офіс президентства не є місцем для театру", – заявив генеральний прокурор Каліфорнії Хав'єр Бесерра.

      Чому Трамп ввів у США надзвичайний стан?Причиною стало те, що Конгрес не погодився виділити на будівництво стіни на кордоні з Мексикою 5,7 мільярда доларів, як того хотів президент. У схваленому Конгресом законопроекті на загородження вказано тільки 1,375 мільярда доларів.

      За допомогою стіни з Мексикою Трамп хоче боротися з нелегальною міграцією до США. Адже чимало мексиканців хочуть потрапити до Штатів, тікаючи від бідності та насильства у Центральній Америці.

      Попередні розбіжності між Трампом і демократами щодо фінансування будівництва стіни привели до найдовшого в історії США "шатдауну". Це тимчасове припинення роботи частини держустанов у США. Трамп відмовлявся підписувати законопроект про виділення грошей для низки держустанов доти, допоки Конгрес не піде на поступки у питанні будівництва стіни.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Дональд Трамп Новини США Надзвичайний стан Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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