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      "Я вірю Путіну": Трамп не повірив розвідці ФБР про ракети Північної Кореї

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      Дональд Трамп та Володимир Путін
      Дональд Трамп та Володимир Путін / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп не вірить у доповідь американської розвідки про те, що у КНДР є ракети, здатні досягти території Америки. Трамп пояснив це тим, що Путін заперечив наявність таких ракет у Кореї.

      Про це у своєму інтерв'ю видання CBS заявив виконуючий обов'язки директора ФБР Ендрю Маккейб.

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      За його словами, Трамп не вірить доповіді, тому що президент Росії Володимир Путін сказав йому, що у КНДР насправді немає таких ракет.

      Співробітники розвідки на брифінгу заявили, що це не відповідає даним жодного зі звітів розвідки, на що президент відповів: "Мені все одно, я вірю Путіну",
      – зазначив Маккейб.

      Керівник ФБР додав, що небажання Трампа дізнатися про справжній стан справ, з якими він стикається кожен день, шокує.

      На початку грудня 2018 року ЗМІ повідомляли, що Північна Корея зміцнила основну ракетну базу дальньої дії, розташовану в гірській місцевості країни, незважаючи на зобов'язання по денуклеаризації півострова.

      Яка ситуація із роззброєнням КНДР?Перша зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина щодо цього питання відбулася у Сінгапурі 12 червня 2018 року. За її підсумками сторони прийняли спільну заяву, де йшлося про готовність КНДР до повної денуклеаризації. У відповідь США зобов'язалися надати Пхеньяну гарантії безпеки. Наприкінці липня на північнокорейському полігоні Сохе розпочалося знесення виробничої будівлі та демонтаж стенду для випробування ракетних двигунів. Крім того, у травні КНДР демонтувала свій головний ядерний полігон "Пунгері". Також у вересні Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовились, що КНДР демонтує ракетний полігон "Тончханн" і допустить туди іноземних спостерігачів для контролю.

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      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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