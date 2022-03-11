Противник остановлен практически по всем направлениям, украинские войска осуществляют контратаки

Украинские военные успешно останавливают российскую орду практически по всем направлениям. ВСУ осуществляют контратаки и прогоняют российских оккупантов с украинской земли.

Ночью украинская авиация нанесла удары по скоплениям врага

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что противник в течение суток не совершил ни одного существенного продвижения, сообщает 24 канал.

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По его словам, "враг остановлен практически по всем направлениям нашими ракетчиками, авиационными ударами и ударами наземных частей".

Северо-западнее Киева была контратака украинских войск. Такие же атаки были на Харьковском направлении.

Также Арестович заявил, что ночью украинская авиация нанесла мощные удары по скоплениям врага.

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