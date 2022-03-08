Противник значительно снизил темпы продвижения, его личный состав деморализован, – Генштаб

Украина уже тринадцатые сутки держит оборону от российских захватчиков, вторгшихся в нашу страну 24 февраля. Противник не достигает поставленных целей.

Потери России составляют уже около 30 тысяч

Российская орда не смогла взять под контроль ни один крупный город. Более того, по состоянию на утро 8 марта в войне пало около 12 тысяч россиян. Потери России с ранеными составляют 30 тысяч человек.

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В Генштабе ВСУ фиксируют, что противник значительно снизил темпы продвижения. Сообщается, что личный состав оккупантов – деморализирован.