Втрати Росії складають вже близько 30 тисяч

Російська орда не змогла взяти під контроль жодне велике місто. Більше того, станом на ранок 8-го березня у війні полягло близько 12 тисяч росіян. Втрати Росії з пораненими складають 30 тисяч.

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У Генштабі ЗСУ фіксують, що противник значно знизив темпи просування. Повідомляється, що особовий склад окупантів – деморалізований.

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