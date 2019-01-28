Противники "желтых жилетов" вышли на улицы Парижа

Более десяти тысяч человек вышли на "Республиканский марш свободы", организованный движением "красные платки", в Париже.

Об этом сообщило издание France Info со ссылкой на данные парижской полиции.

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Это призыв к молчаливому большинству, которые скрываются дома в течение десяти недель,

– заявил инициатор марша Лоран Сулье.

Участники марша прошли от площади Нации в Бастилию ради "защиты демократии и институтов" перед "лицом насилия". Как отмечает телеканал CNEWS, демонстранты выступали под лозунгом "Остановите насилие".



На улицы Парижа вышли противники "желтых жилетов"

Сами "красные платки" выступают за восстановление правопорядка и мир во Франции, а также позиционируют себя как противники "желтых жилетов" и революции. На сайте организации указано, что она была создана 26 ноября Джоном Кристофом Вернером в Воклюзе.

На сегодняшний день в ассоциацию "красных платков" входит 38 тысяч человек. Участники движения проводят кампанию за "восстановление общественного порядка и индивидуальных свобод". Идея ассоциации, как и движение "желтых жилетов", берет начало из социальных сетей.

Напомним, что во время одиннадцатой субботы протестов во Франции приняли участие 69 тысяч участников движения "желтых жилетов". Во время протестов происходили столкновения манифестантов с правоохранительными силами. В Париже задержали по меньшей мере 52 человека.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.



В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (и его еще не ввели).



Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".